Спрос на антибактериальную продукцию из Украины в Европе за неделю вырос многократно

Корпорация "Биосфера" отмечает резкий рост спроса со стороны европейских стран на производимые ею антибактериальные салфетки ТМ Smile в условиях быстрого расширения эпидемии коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в корпорации.

"Повышение спроса на антибактериальные салфетки вполне объяснимо: от любого вируса проще защититься, чем вылечиться. Наблюдая за тенденциями ЕС, мы готовы к прогнозируемому всплеску покупательской активности в Украине, особенно это касается спроса на Smile Antibacterial со спиртом", - сказал руководитель бизнес-направления Hygiene корпорации "Биосфера" Александр Лавров.

Согласно данным корпорации, спрос вырос в 7 раз в Польше, в 10 раз в Болгарии, в 3 раза в Литве и в 2 раза в Эстонии.