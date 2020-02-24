Экономика

17:08 24.02.2020

Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

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Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составит 3,948 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/куб. м).

В НАК отмечают, что цена в феврале-2020 на 37% меньше, чем в феврале-2019, и является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

"Новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи", - отметили в компании.

К рассчитываемой НАК оптовой цене далее включается стоимость транспортировки магистральными и распределительными сетями, наценка розничных поставщиков (газсбыты) в размере 2,5% и НДС 20%, которые в итоге формируют конечную розничную цену газа для потребителей.

В НАК напоминают, что утвержденный Кабмином подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года, и "Нафтогаз" будет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно до апреля-2020 включительно. Цена может колебаться как в сторону снижения, так и повышения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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