Nike сообщила о перестановках в руководстве после прихода нового CEO

Nike Inc., крупнейший в мире производитель спортивных товаров, объявил о нескольких перестановках в руководящем составе.

Как отмечается в пресс-релизе компании, президент по работе с потребителями и рынками Эллиот Хилл уйдет в отставку. Его место с 1 апреля займет президент Nike Direct Хайди О'Нил, которая работает в компании уже более 21 года.

Новым главным операционным директором с 1 апреля станет исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Энди Кэмпион, который сменит Эрика Спранка. Кэмпион, который пришел в компанию в 2007 году, будет, в частности, отвечать за технологическую и цифровую трансформацию, снабжение, производство, управление спросом и предложением.

Nike сообщила, что Спранк и Хилл уйдут из компании позже в этом году.

Эллиот Хилл занимал должность президента по работе с потребителями и рынками с момента ее создания в 2018 на фоне жалоб, которые привели к отставке президента по развитию бренда Nike Тревора Эдвардса. Эдвардс обвинялся в неподобающем поведении на рабочем месте.

Эрик Спранк, в свою очередь, занял должность операционного директора в 2013 году.

Компания также сообщила, что финансовый директор операционного подразделения и вице-президент по связям с инвесторами Мэттью Френд станет новым главным финансовым директором.

Об изменениях в руководстве было объявлено вскоре после того, как в должность главного исполнительного директора Nike в январе вступил бывший глава eBay Inc. Джон Донахью. Он сменил Марка Паркера, который остался в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.