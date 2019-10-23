Экономика

10:09 23.10.2019

Глава Nike Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января станет Джон Донахью

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Глава Nike Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января станет Джон Донахью

Главный исполнительный директор Nike Inc. Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января 2020 года станет 59-летний Джон Донахью, бывший глава eBay Inc., являющийся членом совета директоров Nike.

Паркер останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Паркер пришел в Nike в 1979 году и был одним из ее первых дизайнеров обуви. Он возглавляет компанию, являющуюся крупнейшим мировым производителем спортивных товаров, с 2006 года.

В служебном письме, направленном 64-летним Паркером сотрудникам, отмечается, что он сообщил совету директоров о своем желании найти нового CEO, с которым он мог бы работать бок о бок до своего ухода из компании.

"Чтобы было ясно: я никуда не ухожу. Я не болен. Нет вопросов, в которых я бы не участвовал", - написал Паркер.

Годы, в течение которых Паркер возглавлял Nike, были успешными для компании в финансовом плане: продажи выросли более чем вдвое, а капитализация выросла почти до $150 млрд. В то же время компания оказалась в центре ряда скандалов.

В прошлом году Паркеру пришлось извиняться перед сотрудниками за недостатки в сфере корпоративной культуры, в частности, невнимательное отношение к поступавшим жалобам. В результате скандала президент по развитию бренда Nike Тревор Эдвардс, которого обвиняли в неподобающем поведении, покинул компанию.

В текущем месяце в центре скандала оказался Альберто Салазар, возглавлявший программу для бегунов Nike Oregon Project. Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило его от работы на четыре года за эксперименты с тестостероновыми кремами, которые проводились на сотрудниках, атлетах и даже сыновьях Салазара. При этом, появилась информация о том, что Паркер был осведомлен о проводимых экспериментах.

Изначально Паркер выступил в поддержку Салазара, однако спустя неделю объявил о закрытии проекта Nike Oregon.

Теги: #nike #кадры #nike_inc
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