Экономика

14:01 04.02.2020

Кабмин допускает приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

2 мин читать
Кабмин допускает приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.

Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.

По словам первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в государственной собственности, при этом обеспечив возможность дальнейшего эффективного управления ими.

Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

- АО НАК "Нафтогаз Украины";

- ГАХК "Артем";

- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";

- ПАО "Завод "Фиолент";

- ПАО НВО "Киевский завод автоматики";

- АО "Укрзализныця";

- АО "Укрпошта";

- АО "Хартрон";

- ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.

В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.

Теги: #приватизация #госпредприятия #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 04.02.2020
Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

10:59 04.02.2020
Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Кабмина

Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Кабмина

10:33 04.02.2020
Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

09:57 04.02.2020
Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

19:37 03.02.2020
Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

17:21 03.02.2020
Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

16:50 03.02.2020
Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

12:44 03.02.2020
Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

17:36 31.01.2020
Cуд запретил ФГИ приватизацию "Центрэнерго" до решения по сути спора с "Укрдонинвестом" Кропачева

Cуд запретил ФГИ приватизацию "Центрэнерго" до решения по сути спора с "Укрдонинвестом" Кропачева

16:53 31.01.2020
Кабмин планирует передать в концессию на 20 лет "Киев-Пассажирский" и еще 6 ж/д вокзалов

Кабмин планирует передать в концессию на 20 лет "Киев-Пассажирский" и еще 6 ж/д вокзалов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Hyundai приостановит производство в Южной Корее из-за нехватки выпускаемых в Китае компонентов

Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове, Одессе

МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

Зеленский приглашает турецкий бизнес участвовать в концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и дорогам

В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА