Кабмин допускает приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.

Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.

По словам первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в государственной собственности, при этом обеспечив возможность дальнейшего эффективного управления ими.

Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

- АО НАК "Нафтогаз Украины";

- ГАХК "Артем";

- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";

- ПАО "Завод "Фиолент";

- ПАО НВО "Киевский завод автоматики";

- АО "Укрзализныця";

- АО "Укрпошта";

- АО "Хартрон";

- ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.

В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.