Экономика

20:14 31.01.2020

Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

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Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с министром транспорта и коммуникаций Катара Джассима бин Сейф аль Сулейти инвестиционное сотрудничество между государствами, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в пятницу.

"Жовква приветствовал намерения катарской компании QTerminals инвестировать в развитие инфраструктуры порта "Ольвия". Предполагается, что в течение следующих пяти лет будет вложено 3,4 млрд грн. В связи с этим заместитель руководителя Офиса президента сообщил об инициативе главы Украинского государства Investment nanny, призванной оказывать помощь крупным иностранным инвесторам, которые намерены инвестировать в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Жовква также отметил важность продолжения украинско-катарского инвестиционного сотрудничества и в других областях, в частности в строительстве дорог, развития энергетики и гостиничного бизнеса.

Теги: #транспорт #инвестиции #украина #катар
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