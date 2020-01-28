Экономика

17:19 28.01.2020

Реальная зарплата украинцев в 2019г выросла на 11,3% - Госстат

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Реальная зарплата украинцев в 2019г выросла на 11,3% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 15,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно сообщению, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018г.) - возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Статведомство напоминает, что в ноябре текущего года она составила 10679 грн, в октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе -10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ривненской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в г.Киеве – 18869 грн, самый низкий - в Черниговской области – 8851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13177 грн, Луганской области – 10195 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата возросла в сфере информации и телекоммуникаций (на 26,5%), финансовой и страховой деятельности (на 22,7%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 22,5%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 18,4%), в сфере операций с недвижимым имуществом (на 18,2%), на предприятиях промышленности (на 18,1%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 16,6%), в здравоохранении и образовании (на 15,9%), в сельском и лесном хозяйстве (на 14,7%), строительстве (на 14%), в сфере предоставления других услуг (на 13,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 13,2%).

Теги: #госстат #зарплата
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