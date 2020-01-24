Кабмин инициирует компенсации людям в случае задержек с госвыплатами - Гончарук

Кабинет министров Украины инициирует организацию выплат компенсаций гражданам в случае задержек назначенных государственных выплат, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в пятницу.

По словам главы правительства, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Речь идет о пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании; социальных выплатах; стипендии; заработной плате (денежном обеспечении); сумме индексации денежных доходов граждан.