Экономика

13:41 22.01.2020

"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

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"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

Группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн, написал на своей странице в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

"$100 млн инвестиций в развитие Новой Почты мы запланировали на 2020 год. Для нас это беспрецедентная сумма, но надо же когда-то начинать. Я уже говорил, что "Нова Пошта" до сих пор не развивалась, а только тренировалась. Сейчас мы стартуем!", - заявил он.

В этом году компания планирует запустить вторую очередь КИТ (Киевский инновационный центр), повысив мощность до 50 тыс. посылок в час (с перспективой до 60 тыс.).

Планируется также построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове.

"Мощности каждого составят до 20тыс. посылок в час. Также построим, обновим и оснастим современным оборудованием десятки других терминалов в городах Украины", - заявил Поперешнюк.

Помимо того в планах "Новой Пошты" построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов.

"Планируем закупить скутеры, пикапы, микроавтобусы и междугородные контейнеры", - уточнил совладелец компании.

По его словам, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

Как сообщалось, в 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #инвестиции
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