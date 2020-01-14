Экономика

15:14 14.01.2020

Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

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Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

Печерский райсуд Киева 13 января наложил арест на весь целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" в уголовном производстве по факту доведения ПАО до банкротства и незаконного завладения его имуществом с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения

Такое решение суд принял по ходатайству Офиса Генерального прокурора, прокуроры которого осуществляют процессуальное руководство этим уголовным производством, сообщила прокуратура во вторник.

Согласно сообщению, прокуроры также принимают меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия.

В то же время ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" Ирина Сербин, организовавшая в декабре позапрошлого года открытые торги по продаже ЦИК предприятия, сообщила, что ее адвокат в Печерском райсуде пытается ознакомиться с текстом постановления. "Главный вопрос: что именно арестовал Печерский суд?" – написала Сербин в Facebook.

По ее словам, если суд наложил арест на имущество ПАО, то его ЦИК со стартовой стоимостью 1,1 млрд грн был продан на втором повторном аукционе 3 декабря 2018 года за 122,195 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) – главе комитета кредиторов "Океана", владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны. При этом Сербин добавила, что аукцион прошел публично в присутствии СМИ и ни одним судом не было признан недействительным.

Ликвидатор заявляет, что это позволило ООО "Судостроительный завод "Океан" Капацины обеспечить работой около 700 чел., отремонтировать "десятки" судов, построить металлоконструкции для мостов и эстакад и месяц назад приступить к выполнению к строительству судов для заказчика из Нидерландов.

Сербин указала: если наложен на имущество ООО, которое сегодня управляет заводом, то это означает риск остановки завода и расторжения международных контрактов.

Она также напомнила, что в 2016 году Генпрокуратура уже добивалась ареста и передала все "ответственным хранителям", после чего завод и ликвидатор пережили неоднократные маски-шоу, а с завода исчезло имущества на 40 млн грн только по балансовой стоимости. "Понадобилось полтора года, чтобы раскрыть глаза прокурорам на ошибку, которую они допустили, подыграв рейдерам, за которыми стоят олигархи с Российской Федерации", – утверждает Сербин.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом. "В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter. Среди своих противников компании, в частности, называют Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн считают "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждают в компании.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Теги: #судостроительный_завод #суд #океан
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