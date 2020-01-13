Экономика

10:43 13.01.2020

Завершился переход на международный стандарт IBAN

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Завершился переход на международный стандарт IBAN

Окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN завершился в понедельник, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"С 13 января 2020 года клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - указано в сообщении.

Как сообщалось, новые счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Переход украинских банков на введение международного номера банковского счета IBAN начался 5 августа 2019 года и длился до 31 октября. До 12 января 2020 года банки продолжали принимать к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или счет по стандарту IBAN.

Теги: #нбу #банки #iban
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