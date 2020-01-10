НБУ может ускорить снижение учетной ставки

При сохранении благоприятной макроэкономической ситуации учетная ставка может быть снижена до 8% годовых быстрее, чем ранее прогнозировал центробанк, сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий.

"В текущем году, если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составить 8%. До такого уровня мы ее раньше планировали снизить в 2021 году. Но сейчас видим предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики", - сказал Смолий в интервью на YouTube-канале KRYM.

По его словам, в текущем году бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне.

Как сообщалось, НБУ с 13 декабря 2019 года понизил учетную ставку до 13,5% годовых с 15,5% годовых.