Экономика

17:57 04.01.2020

SMG "Смарт холдинга" заключила контракт на строительство очередного корпуса танкера-химовоза для нидерландской VEKA Shipbuilding

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Судостроительная Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга", объединяющая Херсонскую и Николаевскую судоверфи, заключила контракт на строительство очередного насыщенного корпуса танкера-химовоза для компании VEKA Shipbuilding WT B.V. (Нидерланды).

Как сообщает пресс-служба SMG в Facebook, это уже четвертый танкер, который построит SMG для нидерландской компании: первые два судна (заказы выполнили Херсонская и Николаевская верфи) спущены на воду весной 2019-го года, третий – достраивается сейчас на херсонской площадке и будет готов к концу января.

Согласно контракту, на Херсонской верфи будет изготовлен корпус судна, проведен монтаж общесудовых систем трубопроводов и палубного насыщения, выполнена окраска корпуса.

Длина танкера – 110 м, ширина – 13,5м, высота борта – 6,59м, Масса корпуса – 1200 тонн, грузовместимость – 5320 тонн.

Стоимость контракта составит более EUR2,5 млн, срок строительства корпуса - 10 месяцев.

Танкеры-химовозы предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы.

Smart Maritime Group и VEKA Group сотрудничают уже более 10 лет.

VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды).

Группа основана в 1988 году и специализируется на строительстве, обслуживании судов внутреннего судоходства. Ее флот включает двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов.

VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах: в Леммере, Хусдене, Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной Европе и, частично, в Азии.

SMG – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами "Смарт-Холдинга". Объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.

Теги: #нидерланды #смарт_холдинг #танкер #veka_shipbuilding
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