Экономика

12:28 23.12.2019

Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

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Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020 года могут замедлиться, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько, в частности, полагает, что традиционный сценарий, при котором гривня в конце года девальвирует за счет выброса гривневой ликвидности на рынок в процессе закрытия государством долгов по погашению НДС и расчетам с подрядчиками, в этом году не реализуется, поскольку Кабмин приостановил расчеты по незащищенным статьям бюджета и, соответственно, избытка гривневой ликвидности на рынке не будет. Кроме того, напомнил он, Кабмин планирует до конца года еще привлечь 10 млрд грн на внутреннем рынке, что тоже повлияет на курс гривни, учитывая активность нерезидентов на рынке ОВГЗ.

С другой стороны, добавил Приходько, в Украине традиционно в конце года растет спрос на энергоресурсы, а Национальный банк Украина (НБУ) увеличил объемы выкупа валюты с межбанка. В результате перечисленные факторы могут уравновесить друг друга по влиянию на курс в конце года, считает эксперт.

"При отсутствии экономических и политических шоков курс в начале 2020 года будет находиться в диапазоне 23 -23,5 грн/$1", - сказал он.

Заместитель директора финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак полагает, что до конца текущего года существенного изменения курса гривни не произойдет. " Зарубежные инвесторы уже на рождественских праздниках, да и внутри страны деловая активность пойдет на спад. Выплата "Газпромом" долга повлияет на курс гривни только в случае, если "Нафтогаз" начнет реализовывать доллары. Выкуп НБУ $250 млн способствовал небольшому сдерживанию дальнейшей ревальвации грн", - сказал он.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что баланс фундаментальных, технических и информационных факторов может привести к дальнейшему укреплению гривни, которое, вероятно, будет сдерживаться более интенсивными покупками со стороны НБУ. "При отсутствии ситуативных потрясений вероятно укрепление курса гривни на межбанковском рынке вплоть до 23,10-23,15 грн/$1 к концу 2019 года", - сказал он.

Так, по оценке аналитика, с учетом решения правительства ограничить финансирование бюджетных программ, сконцентрированного во времени высвобождения существенных запасов ликвидности с Единого казначейского счета, видимо, не произойдет, а на фоне трудностей с выполнением госбюджета высока вероятность неполной или несвоевременной компенсации НДС. В совокупности эти факторы в определенной мере нивелируют предпосылки для усиления девальвационного давления. Напротив, в предпраздничные и праздничные дни население может активизировать продажу валюты. Кроме того, в случае поступления $2,9 млрд "Нафтогазу" до 29 декабря, присужденных по решению Стокгольмского арбитража, еще до конца года часть денег может попасть на рынок.

"Поступление этой суммы благоприятно отразится на платежном балансе в средне и долгосрочном периоде, вероятно, снизит потребность "Нафтогаза" во внешних заимствованиях, откроет новые инвестиционные возможности по наращиванию внутренней добычи. Это, в свою очередь, сыграет в пользу "сильной" гривни", - сказал Ребрик.

При этом он добавил, что в течение трех недель декабря НБУ выкупил с рынка порядка $1,4 млрд. "С одной стороны, у центробанка нет цели разворачивать тренд. С другой - если такая его активность сохранится, это будет сдерживать интенсивность ревальвации", - добавил аналитик.

Ребрик также указал на еще один важный фактор, который косвенно способствует сохранению тренда на укрепление курса гривни. Это относительно позитивный информационный фон: предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) для Украины достигнута, суды по делу ПриватБанка перенесены на конец января 2020 года, также заключен договор с РФ о транзите газа.

Теги: #банкиры #гривня
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