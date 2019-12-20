Экономика

21:07 20.12.2019

Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

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Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий, сообщил Офис президента Украины в Facebook в пятницу вечером.

Как отмечается в сообщении, подробности достигнутых договоренностей будут обнародованы в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

Теги: #транзит #рф #офис_президента #ек #газ
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