Экономика

19:04 19.12.2019

Рада продлила на 3 года запрет на банкротство и аресты "Черноморнафтогаза"

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Рада продлила на 3 года запрет на банкротство и аресты "Черноморнафтогаза"

Верховная Рада в четверг приняла законопроект №2432 о продлении до конца 2022 года мер, связанных с восстановлением деятельности ГАК "Черноморнафтогаза", в частности продлила запрет на возбуждение дел о банкротстве компании, отчуждение и арест ее имущества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовало 294 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава профильного энергетического комитета Андрей Герус, представляя документ, отметил, что компания участвует в трех международных судах против РФ, связанных с аннексией Крыма.

Он также напомнил, что "Черноморнафтогаз" – единственное в Украине предприятие по добыче углеводородов на шельфе, которое до аннексии Крыма обеспечивало 2 млрд куб. м газа.

Герус уточнил, что в настоящее время двумя активами ГАК являются Стрелковое газовое месторождение, контроль над которым восстановлен в 2017 году, и краново-монтажное судно "Титан-2", находящееся в аварийном состоянии и арестованное кредитором в Мексике.

По состоянию на ноябрь-2019 кредиторская задолженность "Черноморнафтогаза", возникшая до оккупации Крыма, составляла почти 12,94 млрд грн, из которых материнской компании НАК "Нафтогаз Украины" – 12,09 млрд грн. Из этой суммы задолженность по вступившим в силу судебным решениям равна 0,53 млрд грн.

Теги: #закон #черноморнефтегаз
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