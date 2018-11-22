Экономика

14:25 22.11.2018

Рада поддержала законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнафтогаза"

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Рада поддержала законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнафтогаза"

Верховная Рада разрешила ГАО "Черноморнафтогаз" на период временной оккупации Крымского полуострова открыть счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению ее деятельности.

Соответствующий законопроект №8338 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления деятельности ГАО "Черноморнафтогаз" поддержали 236 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Согласно пояснительной записке к принятому законопроекту, "Черноморнафтогазу" на время оккупации Крыма разрешается открыть счет со спецрежимом использования для обеспечения производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав, погашения задолженности по договорам, подписанным до временной оккупации территории Украины, а также задолженности перед бюджетом.

Счет будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров по предложению НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, документом предусмотрено временное снятие арестов с имущества "Черноморнафтогаза".

Документом разрешается создать условия для возобновления производственной деятельности ГАО, его оптимизации, что даст возможность усилить энергетическую безопасность Украины, особенно в Херсонской области, отмечается в записке.

Как сообщалось, в марте 2014 года в результате оккупации Крыма Российской Федерацией "Черноморнафтогаз" потерял доступ к производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе. По состоянию на начало 2014 года "Черноморнафтогаз" был одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса страны, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывало 2 млрд куб. м газа.

В настоящее время компания зарегистрирована в Киеве, прилагает усилия по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний подали в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым.

В марте 2018 года президент Украины Перт Порошенко в связи с временной оккупацией территории Украины подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза". Среди прочего документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории, запрет на возбуждение дел о банкротстве общества и мораторий на взыскание задолженности с компании до 1 января 2019 года.

По состоянию на май 2018 года, среди активов ГАО, которые не находились на оккупированной территории, – Стрелковое газовое месторождение (Херсонская обл.), краново-монтажне судно "Титан-2" (расположено в Мексике, находится в аварийном состоянии), а также судно обеспечения "Атрек" (находится в Бразилии). На конец апреля 2018 кредиторская задолженность компании, подтвержденная решениями судов, составляет около 500 млн грн и имеет тенденцию к увеличению вследствие начисления кредиторами инфляционных сумм и годовых процентов. Кроме того, в отношении общества открыто 65 исполнительных производств на общую сумму около 350 млн грн и наложены аресты на средства и имущество.

100% акций ГАО находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #рада #черноморнефтегаз
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