Экономика

19:14 10.12.2019

США пока не приняли решений об отказе от нового раунда пошлин для китайских товаров - Кадлоу

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США пока не приняли решений об отказе от нового раунда пошлин для китайских товаров - Кадлоу

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Ранее во вторник Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

По словам Кадлоу, Вашингтон также не принял решения о возврате пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины, несмотря на то, что Трамп 2 декабря объявил о "немедленном вступлении в силу этих пошлин".

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - написал ранее Трамп в Twitter.

Кадлоу отметил, что возможность восстановления заградительных пошлин обсуждалась, однако решения принято не было.

Теги: #сша #партнеры #торговля #решение
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