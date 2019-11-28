Экономика

19:04 28.11.2019

Предложенные Минэкоэнерго условия по pre-PPA противоречат взятым Украиной обязательствам перед инвесторами

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Предложенные Минэкоэнерго условия по pre-PPA противоречат взятым Украиной обязательствам перед инвесторами

Условия, предлагаемые Министерством энергетики и защиты окружающей среды для "зеленых" проектов, запланированных к реализации по pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов) противоречат взятым Украиной на себя перед инвесторами обязательствам.

Соответствующая позиция ряда иностранных девелоперов крупных ВЭС, в частности, компаний NBT, Vindkraft Ukraine, LongWing Energy, Greenworx Holding содержится в направленном 27 ноября профильному министру письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Инициаторы документа считают, что для инвесторов в ветровую энергетику, подписавших до 31 декабря 2019 года pre-PPA, должно сохраниться предусмотренное действующим законодательством право на строительство объектов в течение трех лет.

"Принуждение инвесторов к участию в аукционах или реструктуризации будет являться нарушением, взятых на себя Украиной перед инвесторами обязательств", – констатируется в письме.

Его авторы не считают аукционы "жизнеспособной" для своих объектов моделью и акцентируют внимание на отсутствии у участников рынка четкого понимания того, как будет функционировать с 2020 года новая система поддержки ВИЭ. В частности, инвесторы указывают на отсутствие вторичного законодательства и утвержденных квот. Относительно последних компании напоминают, что согласно предложениям НЭК "Укрэнерго", квоты на 2019 год суммарно, для всех видов генерации, могут составлять 200 МВт.

В документе также указано, что реструктуризация "зеленого" тарифа не должна оказывать негативного влияния на существующие объекты. Более того, качественно продуманный механизм может привлечь большое количество заявок на реструктуризацию. Компании готовы рассмотреть изменение тарифа, но только в том случае, если оно будет осуществляться с учетом изложенных ранее (в письмах к президенту Украины и профильному министру) рекомендациях.

В письме также высказано мнение о недопустимости норм, предлагаемых законопроектом №2236-2 по части ВИЭ. Кроме того, отмечается необходимость отказа от инициатив по отмене льготного НДС для импортного оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды представило основные положения законодательной инициативы, по сбалансированию дефицита ГП "Гарантированный покупатель". Среди прочего законопроектом, регистрацию, которого ведомство анонсировало на ближайшие дни, будет предусмотрено, что инвесторы в СЭС, которые подписали pre-PPA и еще не ввели свои объекты в эксплуатацию, при желании получать действующий тариф должны закончить свои проекты до 1 апреля 2020 года, инвесторы в ВЭС – до конца следующего года.

"Если компания не ввелась в эксплуатацию, у нее будет два выхода: либо реструктуризация, либо аукцион", - уточнил замминистра Константин Чижик.

Теги: #зеленый_тариф #реструктуризация
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