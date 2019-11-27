Экономика

09:46 27.11.2019

Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

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Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

 Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США объявило, что оно будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на самолеты Boeing 737 MAX.

В письме, направленном компании Boeing во вторник, FAA заявило, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".

Ранее агентство проводило эту работу совместно с компанией-производителем.

В письме говорится, что управление не допустит Boeing к выдаче сертификатов, пока не будет в полной мере уверено, что компания "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества" и что другие процедуры Boeing соответствуют всем нормативным стандартам.

Ведомство также отметило, что еще не завершило изучение, касающееся изменений в конструкции самолета 737 MAX и связанной с этим подготовки пилотов.

Все авиакомпании мира прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 737 семейства MAX с марта текущего года после катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек.

Теги: #сша #boeing
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