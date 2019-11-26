"Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тыс. тонн угля и проведет служебное расследование

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) отменила тендер на закупку 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для обеспечения пассажирских поездов на 2020 год, говорится в сообщении на сайте компании.

Договор на поставку угля заключен не был, в ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro.

"Скандальный тендер на закупку угля отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба УЗ.

Речь идет о закупке 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для нужд в обеспечении углем пассажирских поездов на 2020 год.

Согласно тендерной документации, размещенной в системе электронных торгов ProZorro, указано, что компания-победитель в указанных торгах ООО "Раксел" в тендерном предложении указала страной-производителем угля Российскую Федерацию (производитель: GMV Trading; страна производителя: РФ).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Укрзализныця" по итогам ряда проведенных тендеров закажет уголь, произведенный в России по завышенной цене.