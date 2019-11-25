LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16 млрд

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе LVMH, компания заплатит $135 за акцию Tiffany. Это примерно на 13% выше первоначально предложенной цены в $120 за бумагу.

Сделка, которая будет оплачена денежными средствами, единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в середине 2020 года.

Покупка Tiffany является крупнейшей сделкой в истории LVMH. Компания, рассчитывает, что она позволит ей не только расширить присутствие на американском рынке, но и значительно укрепить позиции в ювелирном секторе.

Об интересе LVMH к приобретению Tiffany стало известно в конце октября. По данным СМИ, компания как минимум дважды увеличивала свое предложение, прежде чем было достигнуто соглашение.

Акции Tiffany стабильно торговались выше цены первоначального предложения, закрывшись в пятницу на отметке $125,51. Цена бумаг LVMH с конца октября выросла более чем на 3%. Акции компании дорожают на 0,4% в понедельник в Париже.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 70 странах составляет 4,59 тыс., количество сотрудников - около 156 тыс. человек, порядка 80% которых работают за пределами Франции.