События

10:21 16.04.2019

Глава LVMH выделяет 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама

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Глава LVMH выделяет 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно пообещал выделить 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, передает во вторник BFM TV.

"Группа компаний LVMH и семья Арно объявили о намерении пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь в восстановлении собора Нотр-Дам", - сообщает канал.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, была уничтожена почти вся крыша.

Теги: #нотр_дам #париж #франция #lvmh #нотр_дам_де_пари
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