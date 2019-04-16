Глава LVMH выделяет 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно пообещал выделить 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, передает во вторник BFM TV.

"Группа компаний LVMH и семья Арно объявили о намерении пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь в восстановлении собора Нотр-Дам", - сообщает канал.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, была уничтожена почти вся крыша.