Tiffany увеличила продажи в праздники на 2% - до рекорда

Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. (SPB: TIF) увеличила продажи в ходе прошедшего праздничного сезона до рекорда.

Продажи компании в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года включительно повысились на 2% относительно аналогичного периода годом ранее, согласно предварительным расчетам.

В том числе рост продаж в материковом Китае превысил 50%, а интернет-продажи подскочили более чем на 80%, заявил главный исполнительный директор Tiffany Алессандро Больоло.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продажи в праздники выросли на 20%, в Японии - на 8%. Между тем в Европе они упали на 8%, в Северной и Южной Америке - на 5%, говорится в пресс-релизе компании.

Без учета изменения валютных курсов в целом продажи Tiffany в четвертом квартале не изменились. В том числе в АТР они увеличились на 14%, в Японии - на 3%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 10%, в Америке - на 5%.

На конец 2020 года по всему миру действовало 320 магазинов компании (122 на американских континентах, 59 в Японии и 87 в других странах АТР, 47 в Европе и пять в ОАЭ), что на 7 меньше показателя годом ранее.

Tiffany создана в 1837 году в Нью-Йорке. Штат насчитывает свыше 14 тыс. человек.