Экономика

12:13 21.05.2020

Tiffany выплатит квартальные дивиденды

1 мин читать
Tiffany выплатит квартальные дивиденды

Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. (SPB: TIF) планирует выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

Размер дивидендов остается на этом уровне более года.

Выплаты начнутся 10 июля. Закрытие реестра акционеров - 22 июня.

Годовое собрание акционеров компании пройдет в онлайн-формате. Однако его повестка и дата пока не определены, отмечается в сообщении.

Tiffany была основана в 1837 году в Нью-Йорке. По данным на 31 января, компания управляла 326 магазином по всему миру (в том числе 124 в Северной и Южной Америке, 91 в АТР, 58 в Японии, 48 в Европе и 5 в ОАЭ).

Капитализация компании за последние три месяца снизилась примерно на 6% и составляет около $15,3 млрд.

Теги: #tiffany #ювелирные_фирмы #сша #торговля #дивиденды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 21.05.2020
США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

11:57 21.05.2020
Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

10:05 21.05.2020
Два завода Ford в США приостанавливали производство из-за коронавируса после возобновления их работы в понедельник

Два завода Ford в США приостанавливали производство из-за коронавируса после возобновления их работы в понедельник

08:12 21.05.2020
Спецрейс эвакуировал 266 украинцев из США – посольство

Спецрейс эвакуировал 266 украинцев из США – посольство

05:40 21.05.2020
Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США

03:48 21.05.2020
Экс-адвокат Трампа Коэн будет освобожден из тюрьмы в четверг, оставшийся срок он отбудет дома

Экс-адвокат Трампа Коэн будет освобожден из тюрьмы в четверг, оставшийся срок он отбудет дома

22:19 20.05.2020
США ввели санкции против главы МВД Ирана

США ввели санкции против главы МВД Ирана

21:39 20.05.2020
Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

21:00 20.05.2020
Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

19:32 20.05.2020
Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРИКЛИЙ МИНИНФРАСТРУКТУРЫ БИЛЕТЫ СТОИМОСТЬ

Повышения стоимости на ж/д билеты не будет - министр инфраструктуры

ТРАНШ МИНФИН МВФ

Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

ЖД КАБМИН КАРАНТИН МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

БЮДЖЕТ ПРИВАТБАНК КАБМИН

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

КЛИЧКО УКРБУД ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

ПОСЛЕДНЕЕ

Индекс финансового стресса продолжает снижаться, а просрочка по кредитам расти

Запорожская АЭС подключила к сети блок №6 после завершения текущего ремонта

ДМЗ Ярославского продолжает простаивать и проводит реконструкцию

"Укроборонпром" хочет сотрудничать с частным бизнесом в сфере развития беспилотников

Lufthansa может согласиться на предоставление властям Германии блокпакета акций в обмен на госпомощь

Xiaomi увеличила выручку на 13,6% в I квартале

Великобритания может объявить дополнительные выходные, чтобы помочь туротрасли

Правительство выделило "Южмашу" и ПХЗ почти 150 млн грн на хранение и утилизацию ракетного топлива

Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

Правительство Украины впервые утвердило проект Отчета об обзоре ОПК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА