Tiffany выплатит квартальные дивиденды

Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. (SPB: TIF) планирует выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

Размер дивидендов остается на этом уровне более года.

Выплаты начнутся 10 июля. Закрытие реестра акционеров - 22 июня.

Годовое собрание акционеров компании пройдет в онлайн-формате. Однако его повестка и дата пока не определены, отмечается в сообщении.

Tiffany была основана в 1837 году в Нью-Йорке. По данным на 31 января, компания управляла 326 магазином по всему миру (в том числе 124 в Северной и Южной Америке, 91 в АТР, 58 в Японии, 48 в Европе и 5 в ОАЭ).

Капитализация компании за последние три месяца снизилась примерно на 6% и составляет около $15,3 млрд.