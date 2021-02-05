LVMH хочет вернуть в офисы сотрудников Tiffany с 1 марта

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, закрывший в январе 2021 года сделку по покупке Tiffany & Co., намерен вернуть в офис сотрудников американской компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, компания хочет, чтобы с 1 марта сотрудники выходили в офис дважды в неделю.

"Очень важно в эту эпоху перемен придерживаться гибридного подхода к работе в офисе и удаленно", - говорится в обращении LVMH к американским сотрудникам.

Лишь небольшое количество компаний в Нью-Йорке, в том числе JPMorgan Chase & Co., вернуло сотрудников в офисы. Некоторые из компаний, планировавших сделать это весной, отодвигают свои планы на лето в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости COVID-19.

Согласно данным охранной компании Kastle Systems, отслеживающей посещаемость офисов, порядка 14% офисных сотрудников в Нью-Йорке вернулись на свои рабочие места.

По данным источников, некоторые из сотрудников Tiffany хотели бы вернуться на рабочие места после года удаленной работы. Однако если и те, кто боится пользоваться общественным транспортом, пока не проведена массовая вакцинация, а также сталкивается с другими проблемами из-за действующих карантинных ограничений, в том числе в плане ухода за детьми, отмечают источники.