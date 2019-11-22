Экономика

16:43 22.11.2019

Сокращение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5% – Госстат

1 мин читать
Сокращение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5% – Госстат

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5% после снижения на 1,1% в сентябре, 1,7% в августе и 0,2% в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2019 к октябрю-2018 также снизилось на 5%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: добывающей – на 2,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,4%, в перерабатывающей – на 6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в октябре возросло на 5,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 2,4%.

В целом, по итогам десяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Теги: #промпроизводство #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 22.11.2019
Трамп признался в любви к украинцам, призвал бороться с коррупцией в стране

Трамп признался в любви к украинцам, призвал бороться с коррупцией в стране

08:08 22.11.2019
Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

22:14 21.11.2019
Рассмотрение поданной 20 ноября апелляции на приговор Маркиву ожидается весной 2020 года

Рассмотрение поданной 20 ноября апелляции на приговор Маркиву ожидается весной 2020 года

05:22 21.11.2019
Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

01:19 21.11.2019
Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

00:39 21.11.2019
Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности

Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности

00:07 21.11.2019
Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

23:05 20.11.2019
Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

22:42 20.11.2019
Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампу заявил о гордости успехами США на украинском направлении

Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампу заявил о гордости успехами США на украинском направлении

21:47 20.11.2019
Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

Премьер Украины заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

Криклий предложит Кабмину уволить своего зама по евроинтеграции Клитину

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" к концу 2019г выплатит около 1 млрд грн вознаграждения сотрудникам

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

Кабмин готовит 10 концессионных объектов – премьер

Премьер Украины заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

Криклий предложит Кабмину уволить своего зама по евроинтеграции Клитину

Доступ к сечению для импорта в декабре э/э из России выкупили 6 компаний

DCH Ярославского планирует реализовать проект "Экополис ХТЗ" в 2020-2032гг за 5 фаз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА