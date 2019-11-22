Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

"У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я", - сказал Трамп.

Говоря о ситуации с протестами в Гонконге, Трамп заявил, что "если бы не я, то (китайские силы безопасности - ИФ) уничтожили бы Гонконг за 14 минут". По словам Трампа, "миллион солдат стоит у Гонконга, и они не входят туда только потому, что я попросил его (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ): "Пожалуйста, не делайте этого, вы совершите ошибку, это очень негативно скажется на торговой сделке".

Ранее Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области.

"Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.