Экономика

18:30 19.11.2019

ConocoPhillips планирует выкупить собственные акции на $30 млрд за 10 лет

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Американская нефтекомпания ConocoPhillips планирует выкупить собственные акции на сумму $10 млрд в период с 2020 по 2029 год, что соответствует почти 50% ее текущей капитализации.

Согласно операционному и финансовому плану компании, представленному аналитикам и инвесторам во вторник, ConocoPhillips в течение этого периода направит порядка $20 млрд на выплату дивидендов.

Совокупный объем средств, который планируется направить на поощрение акционеров как за счет выплаты дивидендов, так и выкупа акций, будет превышать целевой показатель отчислений на эти цели - 30% операционного денежного потока, говорится в пресс-релизе компании.

Десятилетний план ConocoPhillips предполагает, что ее денежный поток за этот период составит примерно $50 млрд при средней цене нефти WTI в $50 за баррель. Капиталовложения ConocoPhillips будут составлять в среднем менее $7 млрд в год в 2020-2029 гг., отмечают в компании.

"План капиталовложений основан на оптимальных темпах развития каждого актива, низких затратах капитала, а также общего снижения базового производства", - говорится в пресс-релизе.

ConocoPhillips ожидает, что средние темпы роста производства в следующие 10 лет составят порядка 3%.

Десятилетний план компании "не включает в себя инвестиции, не являющиеся частью ее портфеля на данный момент", заявил гендиректор компании Райан Лэнс.

Он отметил, что в случае появления у компании возможностей для инвестиций, ее план будет оптимизирован.

Акции ConocoPhillips прибавляют в цене 0,44% на торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала 2019 года капитализация компании сократилась на 8,6% - до $62,22 млрд.

Теги: #conocophillips
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