ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

Американская ConocoPhillips (SPB: COP) в рамках дальнейших действий по реагированию на спад нефтяного рынка решила сократить добычу на 225 тыс. баррелей в сутки.

Согласно сообщению компании, в частности, на 100 тыс. б/с планируется сократить добычу в Канаде.

Кроме того, Conoco дополнительно сокращает капитальные затраты еще на $1,6 млрд, что в совокупности с ранее объявленными сокращениями составит $2,3 млрд, или на 35% по сравнению с первоначальным планом.