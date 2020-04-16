Экономика

15:55 16.04.2020

ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

1 мин читать
ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

Американская ConocoPhillips (SPB: COP) в рамках дальнейших действий по реагированию на спад нефтяного рынка решила сократить добычу на 225 тыс. баррелей в сутки.

Согласно сообщению компании, в частности, на 100 тыс. б/с планируется сократить добычу в Канаде.

Кроме того, Conoco дополнительно сокращает капитальные затраты еще на $1,6 млрд, что в совокупности с ранее объявленными сокращениями составит $2,3 млрд, или на 35% по сравнению с первоначальным планом.

Теги: #conocophillips #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 15.04.2020
Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

11:43 15.04.2020
Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

15:30 14.04.2020
Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

11:54 14.04.2020
Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

09:29 13.04.2020
Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

09:27 13.04.2020
США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

18:11 12.04.2020
ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

21:22 11.04.2020
Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

18:12 10.04.2020
Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

16:49 10.04.2020
Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

Зеленский подписал закон, который создает единый счет для уплаты налогов

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

"Укртелеком" сообщает о хищениях и повреждениях более 500 км кабеля за 3 мес.-2020

Зеленский подписал закон, который создает единый счет для уплаты налогов

Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА