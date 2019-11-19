Экономика

13:27 19.11.2019

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" может быть автоматически продлен на год

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Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" может быть автоматически продлен на год

Контракт на транзит нефти между АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) с 1 января 2020 года может быть автоматически продлен на один год, говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины".

"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 года, затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не уведомит другую о его расторжении с предварительным уведомлением за шесть месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении", - отмечается в проспекте.

Согласно ему, тариф на транзит нефти по контракту в период 2015-2018 гг. составлял EUR8,6/тонна нетто. Ставка тарифа определяется дополнительными соглашениями к контракту между компаниями.

Как сообщалось, глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко в мае 2019 года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о планах заключить новый 10-тилетний транзитный контракт с "Транснефтью".

По его словам, стороны уже согласовали вопрос тарифа на транзит, который сохранится на уровне действующего. В то же время ведутся дискуссии, какое право будет использоваться в договоре, поскольку Украина настаивает на уходе от применения в контракте российского права.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (на 602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Теги: #транснефть #контракт #укртранснафта
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