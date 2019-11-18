Экономика

17:59 18.11.2019

Золотодобытчик Barrick договорился о продажи доли в австралийском золоторудном активе Super Pit за $750 млн

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Золотодобытчик Barrick Gold договорился о продаже своих 50% в Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (KCGM) в Западной Австралии компании Saracen Mineral Holdings Limited за $750 млн денежными средствами.

Как говорится в сообщении Barrick, сделка может быть закрыта еще до конца года. По словам главы Barrick Марка Бристоу (его слова приводятся в сообщении компании), эта сделка - первый шаг в рамках плана по реализации непрофильных активов на $1,5 млрд до конца 2020 года.

KCGM управляет активом Super Pit, объединяет карьер Fimiston и шахту Mt Charlotte. Оператором проекта является корпорация Newmont Goldcorp, которой принадлежат оставшиеся 50% проекта.

По данным Saracen, в 2019 фингоду (закончился в июне) производство KCGM составило 490 тыс. унций золота, из них 245 тыс. унций приходилось на долю Barrick. В 2020 фингоду, как ожидается, производство останется на том же уровне. Запасы актива оцениваются в 7,3 млн унций золота, ресурсы - 11,7 млн унций.

Saracen - австралийская компания с двумя действующими золотыми активами в Западной Австралии.

Barrick Gold по итогам 2018 года занимал 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков.

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