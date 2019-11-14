Экономика

17:20 14.11.2019

Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

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Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию.

"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов ", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что правительство приняло все меры и необходимые документы, чтобы гарантировать прозрачный и эффективный процесс приватизации малых и крупных объектов государственной собственности, в частности относительно ПАО "Центрэнерго".

"Если есть люди, которые специально доводят предприятие до состояния банкротства, то нужно принимать кадровые решения. Нет никаких ограничений ни на уровне правительства, ни на других уровнях. Если есть министерства, которые вам мешают, не передают предприятия на приватизацию, то давайте нам знать - мы будем их ускорять ", - отметил Гончарук.

Теги: #фги #гончарук #кабмин
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