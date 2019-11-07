Экономика

19:06 07.11.2019

ОГХК за 9 мес. сократила прибыль на 47,8%, ЗАлК получил 780 млн грн прибыли

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ОГХК за 9 мес. сократила прибыль на 47,8%, ЗАлК получил 780 млн грн прибыли

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), в январе-сентябре 2019 года сократило чистую прибыль на 47,8% по сравнению с этим же периодом прошлого года - до 221,040 млн грн (против 423,079 млн грн соответственно).

Согласно данным портала госпредприятий, чистый доход за отчетный период увеличился на 5,8%, до 2 млрд 697,816 млн грн.

При этом EBITDA составила 488,895 млн грн (за 9 мес.-2018 - 687,340 млн грн).

В свою очередь ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в январе-сентябре 2019 года получил чистую прибыль в размере 779,706 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года чистый убыток достиг 106,578 млн грн. Чистый доход у предприятия отсутствует как в отчетном периоде, так и в аналогичном периоде прошлого года. При этом EBITDA составила 49,857 млн грн (за 9 мес.-2018 - "минус" -50,938 млн грн).

Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,887 млн грн., чистый доход от реализации продукции – 3,214 млрд грн, стоимость необоротных активов – 3,374 млрд грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,534 млн грн.

Ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

Теги: #финпоказатели #огкх
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