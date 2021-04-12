"Астарта" в 2020г увеличила EBITDA на 45,6%

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до EUR8,61 млн, а EBITDA на 45,6% - до EUR113,42 млн.

Как говорится в годовом отчете компании в понедельник, ее выручка в минувшем году сократилась на 7,2% по сравнению с 2019 годом – до EUR415,63 млн, валовая прибыль возросла на треть - до EUR121,53 млн. При этом из-за курсовых колебаний чистая прибыль компании в гривневом эквиваленте в 2020 году выросла в 7,5 раз – до 266,39 млн грн, ее выручка незначительно снизилась до 12,98 млрд грн, ее валовая прибыль возросла на 42,9% - до 3,74 млрд грн.

"Мы завершили оптимизацию активов по производству сахара за счет концентрации производства на основных сахарных заводах и продажи непрофильных активов, чтобы высвободить внутренние ресурсы для более эффективного управления производственными и логистическими затратами на основных сахарных заводах", – прокомментировал результаты минувшего года основатель и CEO "Астарты" Виктор Иванчик.

Он добавил, что компания также укрепила свой баланс за счет погашения большей части банковского долга, чтобы восстановить гибкость в отношении будущего распределения капитала.

Растениеводческий сегмент "Астарты" сгенерировал вполовину больше EBITDA по сравнению с 2019 годом - EUR80,19 млн, сахарный вырос в 9,3 раза – до EUR21,52 млн, соевый незначительно вырос до EUR7,44 млн, молочный сократился в 1,78 раз – до EUR8,75 млн.

Рентабельность продаж (EBITDA margin) компании выросла на 10 п.п до 27%. Отношение чистого долга к EBITDA составил по итогам 2020 года 1,1x против 3,5x в 2019 году. По состоянию на конец 2020 года чистый долг агропроизводителя сократился в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом – до EUR129,1 млн.

"Астарта" уточнила, что общий урожай зерновых и масличных культур в 2020 году составил 811тыс.т, при этом урожай кукурузы сократился по сравнению с 2019 годом на 28% - до 418 тыс.тонн, пшеницы на 10% - до 230 тыс. тонн, масличных культур на 9% - до 156 тыс. тонн, производство сахарной свеклы уменьшилось на 20% - до 1,6 млн тонн.

По данным агрохолдинга, выручка в сегменте растениеводства в 2020 году составила EUR175 млн по сравнению с 206 млн евро в 2019 г. на фоне сокращения продаж кукурузы и снижения урожая зерновых и масличных культур в минувшем году. Снижение выручки частично компенсировало снижение затрат в сегменте, а валовая рентабельность растениеводства увеличилась на 16 п.п до 41%. Агрохолдинг сообщил, что в минувшем году экспортировал 80% урожая данного сегмента.

Компания отметила, что в минувшем году сахарный сегмент сгенерировал на 8,5% больше выручки по сравнению с 2019 годом - EUR127 млн. Снижение урожая сахарной свеклы обусловило сокращение производства сахара на четверть - до 226 тыс. тонн. В ходе оптимизации сахарных активов компания избавилась от одного из шести сахарных заводов в 2020 году.

"Астарта" уточнила, что рентабельность валовой прибыли в сахарном сегменте увеличилась с на 14 п.п по сравнению с 2019 годом – до 22% в 2020 году, что привело к многократному росту EBITDA до 22 млн евро в 2020 году. Экспорт сахара снизился в минувшем году по сравнению с 2019 году на 29% из-за цен на украинском рынке, более выгодных чем мировые. Компания сохранила в 2020 году долю в 20% на украинском рынке сахара.

По данным "Астарты", выручка в сегменте переработки сои по итогам года составила 75 млн евро, снизившись на 9% из-за снижения объемов продаж. Переработка соевых бобов в 2020 году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом - до 208тыс. тонн, доля экспорта снизилась на 13 п.п - до 76% из-за более привлекательных украинских цен, а валовая рентабельность снизилась на 1 п.п - до 15%.

Компания уточнила, что выручка в сегменте молочного животноводства по итогам 2020 года сократилась на 4% по сравнению с 2019 годом - до EUR33 млн, при этом цены на продукцию в минувшем году незначительно выросли - до EUR330 за тонну. Валовая рентабельность в сегменте снизилась в 2020 году на 17 п.п по сравнению с 2019 годом - до 29% из-за снижения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а рентабельность продаж сократилась на 19 п.п - до26%. "Астарта" не экспортировала в минувшем году молочную продукцию за пределы Украины.

"Астарта" отметила, что в минувшем году продолжила модернизацию парка сельхозтехники.

"В условиях высокой неопределенности мы продолжили инвестировать в современную сельскохозяйственную технику и обеспечили своевременную закупку всех основных материалов для растениеводства", - отметил Иванчик.

По состоянию на окончание 2020 года у "Астарты" было два основных акционера: Виктор Иванчик (генеральный директор), которому принадлежало 39,57% от общего количества акций в обращении и Fairfax Financial Holdings Ltd с долей в 29,91%.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят пять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 220 тыс. га и молочные фермы с 22 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").