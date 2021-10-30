ФГИ назначил еще один аукцион по продаже ОГХК на 20 декабря

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил еще один аукцион по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), на 20 декабря текущего года.

Согласно пресс-релизу ФГИ, такое решение было принято на заседании аукционной комиссии 29 октября.

При этом уточняется, что данное решение принято в связи с тем, что в Фонд госимущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, одна из которых не отвечает требованиям действующего законодательства. Поскольку аукцион не может быть проведен с одним участником, ФГИ определил новую дату проведения аукциона.

Также советник по приватизации ООО "BDO Корпоративные Финансы" 28 октября обнародовал официальное обращение к правительству Украины о необходимости предоставления гарантий по защите будущих инвестиций для участников аукциона по приватизации ОГХК, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, ФГИ отложил аукцион по продаже ОГХК на конец декабря из-за одной реальной заявки.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Дата повторного приватизационного была назначено на 29 октября 2021 года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.