Экономика

16:48 30.10.2021

ФГИ назначил еще один аукцион по продаже ОГХК на 20 декабря

2 мин читать
ФГИ назначил еще один аукцион по продаже ОГХК на 20 декабря

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил еще один аукцион по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), на 20 декабря текущего года.

Согласно пресс-релизу ФГИ, такое решение было принято на заседании аукционной комиссии 29 октября.

При этом уточняется, что данное решение принято в связи с тем, что в Фонд госимущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, одна из которых не отвечает требованиям действующего законодательства. Поскольку аукцион не может быть проведен с одним участником, ФГИ определил новую дату проведения аукциона.

Также советник по приватизации ООО "BDO Корпоративные Финансы" 28 октября обнародовал официальное обращение к правительству Украины о необходимости предоставления гарантий по защите будущих инвестиций для участников аукциона по приватизации ОГХК, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, ФГИ отложил аукцион по продаже ОГХК на конец декабря из-за одной реальной заявки.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Дата повторного приватизационного была назначено на 29 октября 2021 года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

Теги: #фги #аукцион #огкх
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 27.10.2021
ОГХК, "Президент Отель", "Электронмаш" и порт "Усть-Дунайск" на очереди большой приватизации в 2021 году – глава ФГИ

ОГХК, "Президент Отель", "Электронмаш" и порт "Усть-Дунайск" на очереди большой приватизации в 2021 году – глава ФГИ

18:09 26.10.2021
Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

15:44 21.10.2021
Претенденты на покупку ОГХК и завода "Большевик" подали заявки на аукционы – ФГИ

Претенденты на покупку ОГХК и завода "Большевик" подали заявки на аукционы – ФГИ

06:49 15.10.2021
Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

19:19 12.10.2021
Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн грн

Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн грн

17:10 08.10.2021
Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

15:10 28.09.2021
Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

14:50 20.09.2021
ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

14:35 07.09.2021
Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

17:00 31.08.2021
ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

Киев планирует выкупить пятый цех завода "Большевик" за 112 млн грн – Кличко

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Законопроект о реформе градостроительства призван минимизировать коррупционные риски в отрасли и предложить прозрачную процедуру контроля - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА