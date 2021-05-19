"Астарта" завершила I КВ.-2021 с чистой прибылью EUR3,63 млн при снижении EBITDA на 31% и выручки на 18,3%

Агрохолдинг "Астарта" по итогам первого квартала 2021 года получил EUR3,63 млн чистой прибыли против EUR13,32 млн чистого убытка в первом квартале 2020 года, что во многом связано с позитивными курсовыми разницами в EUR0,39 млн в этом году против их негативных значений в EUR18,01 млн в прошлом.

Согласно отчету компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже в среду, ее выручка в отчетном периоде сократилась на 18% - до EUR82,83 млн из-за снижения продаж в растениеводческом сегменте, что привело к падению его доли в выручке до 18% с 39% в январе-марте 2020 года.

EBITDA агрохолдинга в первом квартале 2021 года сократилась на 30,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года – до EUR19,42 млн. Причиной стало ее падение в растениеводстве в 2,8 раза – до EUR7,23 млн и уход в отрицательную зону (EUR0,45 млн) в животноводстве, частично перекрытое ростом в 2,8 раза в производстве сахара – до EUR9,71 млн и на 10,3% в переработке сои – до EUR3,19 млн.

Валовая прибыль сократился на треть - до EUR19,67 млн из-за более позднего старта посевной, отмечается в отчете.