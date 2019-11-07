Экономика

15:48 07.11.2019

Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

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Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

Внеочередное заседание совета Национального банка Украины, созванное главой НБУ на четверг 7 ноября, не состоялось, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Нацбанке.

"Не смогли выбрать председательствующего: голоса распределились 4 на 4", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, совет НБУ на заседании 22 ноября в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина голосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято, тогда как другие члены совета считают иначе, указывая, что "за" проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство.

В отсутствие полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабмин эта должность в совете также вакантна.

Финансовый комитет рады уже отобрал кандидатуру главного эксперта секретариата совета НБУ Виталия Шапрана на освободившееся после ухода Милованова девятое место в совете по квоте Рады. Эта кандидатура должна быть вынесена на утверждение парламента.

Нацбанк, не дожидаясь этого голосования в Раде, инициировал внеочередное собрание совета, чтобы утвердить до 15 ноября смету, необходимую для утверждения госбюджета на 2020 год.

Теги: #нбу #заседание
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