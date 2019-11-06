Экономика

12:56 06.11.2019

Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

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Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

Ремонт пропускных пунктов на таможне позволит увеличить пропускную способность между Украиной и Польшей, однако на это необходимо выделить 488 млн грн в 2020 году.

"До конца 2020 года на ремонт пропускных пунктов таможня хочет, чтобы было выделено 488 млн грн. Эти работы будут способствовать увеличению пропускной способности на границе с Польшей, лучшему противодействию контрабанде и общему улучшению инфраструктуры", – написал народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале из закрытого заседания Кабинета министров в среду.

Строительство и реконструкция 16 приоритетных пропускных пунктов запланированы на 2020 год, среди которых, в частности, "Ягодин", "Устилуг", "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Порубное", "Красноильск", "Дяковцы", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Бачевск", "Новые Ярыловичи".

"Работы по трем из них – "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини" – будут вестись за счет кредита от Польши", – добавил Гончаренко.

Ремонт в пунктах "Ужгород" и "Лежанка" планируется завершить до конца 2021 года, отметил он.

По словам нардепа, на заседании правительства также прозвучала информация, что Украина не рассчиталась за закупку сканеров для таможни.

"Новости таможни: не рассчитались до конца за сканеры с китайцами из-за судебных исков, блокирующих счета Таможенной службы", – написал Гончаренко.

Как сообщалось, ГФС закупила четыре из ожидаемых семи сканнеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Теги: #бюджет #гостаможня #гончаренко #кпп
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