Государственные налоговая и таможенная службы подписали меморандум о сотрудничестве с Советом бизнес-омбудсмена

Меморандум о сотрудничестве подписали глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

"Мы с повышенным вниманием относимся к жалобам, поступающие от Совета, а также к обобщенным отчетам Совета", - сказал Верланов.

Как сообщил Свенчицкий, за четыре года Совет бизнес-омбудсмена получил более 1 тыс. жалоб, половина из которых касается налогового направления и только 4% - по таможне.

"Маркерами успешного сотрудничества для нас будут количество и качество внедрения наших рекомендаций, а также улучшение ситуации с административным обжалованием в налоговой службе и уровень внедрения судебных решений", – прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Она полагает: если налоговая будет демонстрировать профессиональный, а не формальный подход к налоговому обжалованию, это положительно повлияет на имидж текущей реформы.

"Что касается таможенного направления, то мы ожидаем более прозрачного подхода к определению таможенной стоимости товаров, синхронизации реестров во избежание двойного толкования, исключения влияния других органов на работу таможни. Конечно же, переход на электронный документооборот", – добавила Короткая.

По ее словам, в среднем по налоговому направлению в Совет поступает 80-100 жалоб от бизнеса.

"Продемонстрирует ли реформированная налоговая новые подходы или нет, покажет дальнейшая динамика этой цифры. По таможне у нас значительно меньше жалоб – всего 4%. Это связано с тем, что в Совет обращается "белый" бизнес, который старается работать более-менее открыто", – подытожила заместитель бизнес-омбудсмена.

Как сообщил Нефьодов, в третьем квартале этого года количество жалоб на таможенные органы составило 27, три из них остаются открытыми.

"Остальные закрыты или поданы с нарушениями", - отметил пояснил он.