Экономика

18:16 05.11.2019

Проект госбюджета-2020 предусматривает 73,7 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры

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Проект госбюджета-2020 предусматривает 73,7 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, предусматривает 73,7 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры, что на 36% больше, чем было заложено в бюджете 2019 года.

Как сообщил во вторник министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, также в бюджете на 2020 год в два раза увеличены расходы на безопасность дорожного движения – до 3,17 млрд грн, и в пять раз - финансирование развития аэродромных комплексов, до 1,07 млрд грн.

На строительство и реконструкцию мостов заложено 500 млн грн, на обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов – 116 млн грн.

Кроме того министр отметил, что в рамках проектов с международными финансовыми организациями планируются программы развития городского пассажирского транспорта в городах Украины (400 млн грн) и модернизация украинской железной дороги (200 млн грн).

"Со второго полугодия 2020 года ожидаем дополнительного финансирования проектов развития инфраструктуры за счет превышения поступлений таможенного НДС и акцизов", - добавил Криклий.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году намерено восстановить семь дорог в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В частности, в Донецкой области планируется восстановить дороги Доброполье-Лиман и Харьков-Довжанский, в Луганской - Чугуев-Меловое, КПП "Демино-Александровка"-Сватово-Лисичанск, в Запорожской - направления Харьков-Симферополь, Одесса-Мелитополь-Новоазовск, Васильевка-Бердянск.

Теги: #финансирование #инфраструктура #госбюджет #криклий
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