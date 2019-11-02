Экономика

17:54 02.11.2019

Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против Газпрома - Витренко

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Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против Газпрома - Витренко

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома", сообщил в субботу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования", написал он в Facebook, поскольку, по его словам "Газпром, по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту".

Витренко отметил, что после того, как по графику Газпром подал "Заявление об исковых требования" 14 июля 2019 г. "наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования".

"Количество страниц только основного текста нашей Заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений", - написал исполнительный директор.

По словам Витренко, над этими документами работали примерно три месяца, а "последние недели работали так, что не было времени нормально спать, не было времени на семью, друзей, коллег по другим направлениям, журналистов"

"Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования Газпрома являются необоснованными, я напишу чуть позже", - заметил Витренко.

По его словам, Нафтогаз рассчитывает, что решение "по новому арбитражу" будут принято в 2021 г.

Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями Газпрома", а "финансовый эффект - более 12 миллиардов долларов".

"В 2014-2018 годах Газпром "напал" на нас с многомиллиардными исками, мы успешно защитились и выиграли по встречным искам. В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стокгольмского арбитража мы уже фактически получили газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплаченны в госбюджет в качестве налогов и дивидендов Нафтогаза. Газпром еще остается нам виновным 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году", отметил Витренко.

Как сообщалось, 29 ноября "Нафтогаз" впервые обнародовал оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом". "Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК "Нафтогаз Украины" впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – сказано в заявлении компании. При этом, некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром #стокгольмский_арбитраж
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