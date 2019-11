SEC рассмотрит заявку о создании новой биржи в США

Members Exchange (MEMX), которую поддерживают девять крупных американских финансовых компаний, в том числе Morgan Stanley, UBS Group AG и Citadel Securities, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для получения статуса биржи.

Документ был опубликован на сайте SEC.

Новая биржа может составить конкуренцию Нью-йоркской фондовой бирже и Nasdaq Inc., поскольку планируется, что торги на ней будут дешевле по сравнению с другими площадками, пишет The Wall Street Journal.

О создании MEMX было объявлено в январе текущего года. WSJ в том же месяце сообщила, что биржа привлекла $70 млн в рамках первичного раунда финансирования.

В случае, если SEC одобрит заявку MEMX, биржа может начать работу в середине 2020 года. В числе ее инвесторов также находятся Bank of America Corp., Virtu Financial Inc. и брокеры Charles Schwab Corp., E*Trade Financial Corp., Fidelity Investments и TD Ameritrade Holding Corp.