Экономика

19:11 27.07.2020

SEC может принять меры против Under Armour и ее топ-менеджеров в связи с отчетностью компании

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SEC может принять меры против Under Armour и ее топ-менеджеров в связи с отчетностью компании

Американский производитель спортивной одежды Under Armour Inc. (SPB: UA) получил уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о возможных принудительных мерах в ее отношении.

Как отмечается в сообщении Under Armour на сайте SEC, предупреждение регулятора связано с проверкой отчетности компании в период с третьего квартала 2015 года до конца 2016 года. В ноябре прошлого года Минюст США и SEC начали расследование в отношении Under Armour, которую подозревают в завышении показателей продаж.

Главный исполнительный председатель компании Кевин Плэнк и главный финансовый директор Дэвид Бергман получили аналогичные уведомления от SEC.

В Under Armour отметили, что уведомления не являются формальным обвинением в нарушении закона. Компания и ее топ-менеджеры продолжают настаивать на том, что их действия были правомерными, и планируют начать диалог с SEC.

Акции Under Armour в понедельник дорожают на 1,6%.

Теги: #сша #одежда #компании #sec
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