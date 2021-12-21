События

09:23 21.12.2021

SEC предъявила обвинения пяти россиянам во взломе данных о компаниях

1 мин читать
SEC предъявила обвинения пяти россиянам во взломе данных о компаниях

 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила в понедельник о предъявлении обвинений пяти россиянам в получении закрытых данных о компаниях при помощи кибератак.

"Жалоба SEC подана в окружной суд в Массачусетсе. Предполагается, что обвиняемый Иван Ермаков прибег к хакерским приемам, чтобы получить доступ к системам хранения документов. Он передавал украденные оттуда и еще не обнародованные данные о доходах компаний остальным фигурантам дела: Владиславу Клюшину, Николаю Румянцеву, Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову", - говорится в сообщении.

"Согласно поданному иску, с 2018 по 2020 год трейдеры..., использовав украденную информацию, заработали не менее $82 млн", - подчеркивает SEC.

В минувшие выходные стало известно, что власти Швейцарии экстрадировали в США бизнесмена из РФ Владислава Клюшина.

"Выходец из России экстрадирован в США 18 декабря. В Цюрихе его передали американским сотрудникам полиции. Они вылетели вместе с ним в США", - сообщили в Минюсте Швейцарии о Клюшине.

Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте этого года. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Теги: #хакеры #рф #sec #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 21.12.2021
Маск заплатит $11 млрд налогов в этом году

Маск заплатит $11 млрд налогов в этом году

09:25 21.12.2021
США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

07:50 21.12.2021
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Украины

06:08 21.12.2021
США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками

США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками

05:38 21.12.2021
Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

04:07 21.12.2021
Полет первых туристов на корабле SpaceX по программе Axiom к МКС запланирован на конец февраля 2022 года

Полет первых туристов на корабле SpaceX по программе Axiom к МКС запланирован на конец февраля 2022 года

01:02 21.12.2021
Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

22:10 20.12.2021
Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

20:54 20.12.2021
Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

20:40 20.12.2021
Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

На Донбассе трое украинских военнослужащих травмированы вследствие вражеских действий противника

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС сожалеет в связи нарушением демократических принципов на выборах в Гонконге

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

В результате взрыва в жилом доме в г. Каменское госпитализирован один человек

На Донбассе трое украинских военнослужащих травмированы вследствие вражеских действий противника

21 декабря: Какой сегодня праздник

Австралия не будет вводить новые ограничения из-за роста случаев COVID-19

Резников и главком ВСУ обсудят с венгерскими коллегами военно-политическое сотрудничество

На временно оккупированной территории востока Украины находится до 800 российских офицеров

На "ДТЭК Павлоградуголь" групповое ЧП, на шахте "Надия" погиб горняк, в Кропивницком водителя задавило между кабиной и прицепом

Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество в Сандрингемский дворец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА