SEC предъявила обвинения пяти россиянам во взломе данных о компаниях

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила в понедельник о предъявлении обвинений пяти россиянам в получении закрытых данных о компаниях при помощи кибератак.

"Жалоба SEC подана в окружной суд в Массачусетсе. Предполагается, что обвиняемый Иван Ермаков прибег к хакерским приемам, чтобы получить доступ к системам хранения документов. Он передавал украденные оттуда и еще не обнародованные данные о доходах компаний остальным фигурантам дела: Владиславу Клюшину, Николаю Румянцеву, Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову", - говорится в сообщении.

"Согласно поданному иску, с 2018 по 2020 год трейдеры..., использовав украденную информацию, заработали не менее $82 млн", - подчеркивает SEC.

В минувшие выходные стало известно, что власти Швейцарии экстрадировали в США бизнесмена из РФ Владислава Клюшина.

"Выходец из России экстрадирован в США 18 декабря. В Цюрихе его передали американским сотрудникам полиции. Они вылетели вместе с ним в США", - сообщили в Минюсте Швейцарии о Клюшине.

Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте этого года. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.