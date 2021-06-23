Green Deal

09:35 23.06.2021

SEC может к октябрю разработать обязательные требования по раскрытию ESG-информации

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SEC может к октябрю разработать обязательные требования по раскрытию ESG-информации

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может к октябрю разработать проект обязательных требований о раскрытии эмитентами информации о климатических, социальных и управленческих рисках (ESG), пишет The Wall Street Journal.

SEC уже ведет сбор мнений крупнейших компаний по этому вопросу. Глава Комиссии демократ Гэри Генслер встречался на этой неделе с президентом США Джо Байденом и министром финансов Джанет Йеллен, чтобы обсудить новое регулирование.

Главная проблема, цитирует газета экспертов, связана с тем, чтобы выделить показатели, наиболее важные для оценки компании, и при этом сделать их достаточно гибкими — пригодными для оценки конкретных, а не абстрактных корпоративных рисков.

Около 90% эмитентов из индекса S&P 500 добровольно публикуют сейчас нефинансовую отчетность, но она не регулируется, разрознена и не проверяется SEC. При этом только 16% компаний включают ESG-информацию в регулярную отчетность.

Как считают многие политики и инвесторы, привести нефинансовую отчетность к единому стандарту могут только обязательные требования. За введение обязательного раскрытия информации о климатических рисках публично выступил специальный представитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь США Джон Керри. Крупнейшие мировые инвестфонды также подталкивают американского финансового регулятора к ужесточению подходов к раскрытию информации о климатических рисках, учитывая мощный рост интереса к «зеленым» финансовым инструментам.

В то же время республиканцы — против. Представляющая Республиканскую партию США член SEC Эстер Пирс выступила весной со статьей, посвященной разработке единых стандартов информации о ESG. Она полагает, что единый набор показателей в этой сфере будет контрпродуктивным, так как факторы ESG продолжают развиваться, сложны и трудно сопоставимы. Кроме того, единые стандарты будут противоречить существующей системе раскрытия информации в США, которая основана на принципе существенности: добавление конкретных показателей, которые надо раскрывать, означало бы отход от этого принципа, возложило бы расходы на публичные компании.

Сейчас американские публичные компании обязаны раскрывать информацию об экологических, социальных факторах и вопросах корпоративного управления, только если она является существенной с точки зрения влияния на стоимость ценных бумаг. Например, существенной в этом контексте является информация о предполагаемом ужесточении климатического регулирования, которое может затронуть тот или иной бизнес, или о возможных конкретных последствиях для него глобального потепления.

По вопросу о новом регулировании нет единства мнений и среди самих компаний. Как пишет Financial Times, технологические Microsoft и Alphabet, хотя и поддерживают введение новых требований, предлагают не включать ESG-информацию в ежегодную отчетность (10k). Это связано с тем, что эмитенты опасаются судебных исков от инвесторов в отношении нефинансовой информации (которая опирается на оценки и предположения, подвержена большей неопределенности, нежели финансовые показатели).

Энергетические и транспортные компании опасаются, что сведения о климатических рисках (например, об объемах выбросов парниковых газов) могут неправильно интерпретироваться рынком.

Британские эмитенты, имеющие премиальный листинг, с отчетности за 2021 год должны будут включать в свой годовой отчет раздел о соблюдении требований по раскрытию информации о климатических рисках по стандартам Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Источник: Green Deal

Теги: #сша #esg #sec
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