Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

Кабинет министров Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о взаимопонимании относительно государственно-частного партнерства (ГЧП).

Подписание документа состоялось в ходе Первого инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine, открывшегося в Мариуполе во вторник. От украинского правительства его подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий, от IFC - вице-президент Джорджина Бейкер.

"IFC для Украины - давний партнер. И сейчас очень важно, что этот партнер продолжает с нами работать. Этот меморандум об их поддержке в подготовке отдельных объектов в Украине к концессии. Это означает, что они будут инвестировать свои знания и опыт, чтобы найти точки роста, которые помогут нам подготовить проекты к инвестиционной стадии", - сказал Криклий.

Он также подчеркнул, что это станет очередным шагом на пути Украины к привлечению инвестиций.