Экономика

17:32 22.10.2019

Гончарук обсудил с премьером Польши Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки

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Гончарук обсудил с премьером Польши Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки

 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки и пригласил главу польского правительства посетить Украину.

"В ходе первого телефонного разговора с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецкийм премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил его с победой на парламентских выборах… Со своей стороны, господин Моравецкий ответил взаимностью, поздравив Алексея Гончарука с недавним назначением на должность", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Гончарук попросил Моравецкого как можно скорее назначить председателя польской части украино-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме этого, в ходе беседы премьер-министр Украины поднял следующий вопрос:: "Недостаток разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинский, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - отмечается в сообщении.

Главы правительств согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украино-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Среди прочего, Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Польши, а также пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

Теги: #перевозки #польша #гончарук #кабмин
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