Экономика

16:23 18.10.2019

Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

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Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

Машиностроительная компания Corum Group (ДТЭК) заключила новый контракт стоимостью 300 млн грн на поставку 127 секций крепи для шахты "Веселая" (Wesola) компании Polska Grupa Gornicza (PGG), сообщила пресс-служба компании.

"Это уже четвертый заказ от польской компании с 2018 года - общая сумма всех контрактов превысила 1 млрд грн. Долгосрочное партнерство с PGG подтверждает, что наше оборудование соответствует европейским стандартам качества. Такие заказы - это продвижение украинской техники в Европе", - цитирует пресс-служба и. о. генерального директора Corum Group Михаила Потапова.

По условиям нового контракта первые секции крепи будут готовы в конце декабря, а поставка всего комплекса завершена в марте 2020 года.

"Новый контракт – это стабильная работа для двух тысяч сотрудников нашего завода, а также возможность создавать новые рабочие места в Дружковке", - отмечает директор "Корум Дружковский машиностроительный завод" Татьяна Калугина.

Ведущий украинский производитель горно-шахтного оборудования Corum Group входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Объединяет машиностроительные активы в Харькове, Дружковке и Каменск-Шахтинском, "Корум Шахтспецстрой", сервисные компании Corum Source и Corum Repair, а также зарубежные торговые компании и представительства.

Ключевые клиенты компании — 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum Group работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира.

Итоги работы в 2018 году группа не оглашала В 2017 году EBITDA выросли более чем втрое к 2016 году - до 352 млн грн, консолидированная выручка на 44% - почти до 2 млрд грн, объем заключенных контрактов – на 110%, до 2,872 млрд грн.

Polska Grupa Górnicza S.A., PGG — крупнейшая горнодобывающая компания в Европе и крупнейший производитель каменного угля в ЕС. Ежегодно PGG добывает 32 млн. тонн сырья главным образом для обеспечения потребностей энергетического сектора и розничного потребителя. Промышленные ресурсы составляют 2 910,8 млн тонн. В компании трудятся 43 тыс. человек.

Теги: #контракт #польша #дтэк #corum_group
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