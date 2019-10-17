Экономика

17:11 17.10.2019

Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

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Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к его закачке в украинские подземные хранилища (ПХГ), констатировал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, на сегодня в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" находится 2,32 млрд куб. м газа нерезидентов страны.

"Это значит, примерно, 620 млн грн с НДС дополнительного дохода для "Укртрансгаза" и, соответственно, значительные дополнительные поступления в бюджет. Я лично не ожидал, что в первый год мы достигнем таких результатов, мои планы были намного скромнее, но нужно отметить, что ситуация с неопределенностью продолжения транзита значительно повысила интерес к ПХГ во всей Европе, включая Украину", - написал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что до 2014 года ПХГ Украины в основном пользовались НАК "Нафтогаз Украины" и местные трейдеры. Ситуацию удалось изменить после реализации поставленной задачи сделать работу с украинскими ПХГ понятной и привлекательной и для зарубежных трейдеров. Был разработан и принят отвечающий передовым европейским практикам кодекс ПХГ.

"Параллельно мы искали возможность создать привлекательные условия для нерезидентов, чтобы привлечь дополнительные объемы газа на хранение в наши ПХГ. Идею создания "таможенного склада" мы позаимствовали у венгерского оператора ПХГ", - отметил Макогон.

"Я как руководитель "ОГТСУ" уже не занимаюсь этим видом деятельности, но мы, конечно, продолжим активное сотрудничество между операторами ГТС и ПХГ для удовлетворения потребностей наших общих заказчиков. Уверен в светлом будущем украинских ПХГ не только как важного элемента энергетической безопасности Европы, но и как составной части регионального газового хаба", - резюмировал он.

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, предусматривающие среди прочего создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ вместимостью 17,05 млрд куб. м, Угерское – 1,9 млрд куб. м, Дашавское – 2,15 млрд куб. м, Опарское – 1,92 млрд куб. м, Богородчанское – 2,3 млрд куб. м, Краснонопартизанское – 1,5 млрд куб. м, Солоховское – 1,3 млрд куб. м, Олишевское – 0,31 млрд куб. м, Пролетарское – 1 млрд куб. м, Кегичевское – 0,7 млрд куб. м, Краснопоповское – 0,42 млрд куб. м, Вергунское – 0,4 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #транзит_газа #россия #украина #пхг
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